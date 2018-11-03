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Türkmenistan Devlet Başkanı kabine toplantısında altın halter kaldırdı

03 Kasım 2018 21:01

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov kabine toplantısı öncesinde altından yapılmış bir halter barını kaldırdı, bakanlar ayakta alkışladı. Türkmenistan devlet televizyonu Altın Asır kanalında yayınlanan görüntülerde Berdimuhamedov toplantı masası etrafında Türkmen bakanlar tarafından alkışlanırken altından yapılmış halter barı olduğu düşünülen metal bir çubuğu kaldırıyor. Devlet Başkanı'nın barı kaldırdıktan sonra gülümserken, kabine üyeleri ayakta alkışlıyor. Sosyal medyada viral olan görüntü birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Türkmenbaşı'nın ülkede düzenlenen uluslararası halter şampiyonası nedeniyle bu görüntüyü verdiği belirtildi. Gurbangulu Berdimuhamedov, 2006 yılında vefat eden ve kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan eden Saparmurat Niyazov'un yerine devlet başkanı olarak göreve geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Türkmenistan, Berdimuhamedov'un yönetimi altında dünyanın en baskıcı rejimlerinden birini uyguluyor.

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