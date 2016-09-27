Türkiye'nin Oscar adayı "Kalandar Soğuğu" oldu

Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği "Kalandar Soğuğu" filmi Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi. Başvuran 9 filmin değerlendirildiği kurulda, Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu" filmi Oscar adayı oldu. Mustafa Kara'nın Bilal Sert ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, insan-doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi ele alıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen filmde, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol aldı.