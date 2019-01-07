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Spor

Türkiye'nin ilk Afrikalı futbol kulübü onay bekliyor

07 Ocak 2019 14:58

Türkiye'de süper Lig takımlarında futbol oynama umuduyla İstanbul'a gelen bir grup Afrikalı siyahi futbolcu, takım oluşturmuştu. Genç futbolcular, lisanslı futbol takımı kurmak için yaptıkları dernek başvurusuna yanıt bekliyor. Her hafta belirlenen günlerde bir araya gelerek antrenman yapan futbola gönül veren ve Türkiye futbol liglerinde forma giymek isteyen Nijerya, Senegal, Gana, Liberya, Fildişi ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gençlerin sayısı 32'yi buldu. Bazıları üniversitede okuyan, bir bölümü çeşitli işlerde çalışan Afrikalıları bir araya getirerek ‘Konviction Rüya Spor' adını verdiği Türkiye'nin ilk yabancı futbol kulübünü kurmak isteyen Gineli Djibril Bakala Camara, bu amaçla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne giderek, dernek kurmak istedi. Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin dernek statüsünde olduğunu belirten Camara, Afrikalılar'dan oluşturduğu 7 isimden oluşan ‘Kurucular listesi'nin aradan 1 ay geçmesine rağmen henüz onaylanmadığın söyledi. Çalışmalarını haftada 1 gün Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece Sefaköy'deki Kartal sahasında 3 gün yapan ve son olarak Bağcılar Belediyesi İstoç Spor Tesisleri'nde amatör ‘Şafak 76' takımı ile yaptıkları hazırlık maçını 7-2 kazanan siyahi futbolcular, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi. Uzun süre Almanya'da kalan, Almanca'nın yanı sıra Fransızca ve İtalyanca da konuşabilen antrenör Mustafa Yıldırım, çalışmalara kısa süre önce başladığını ifade ederken, "Türkiye için vasat futbolcular. Ancak, kas yapıları üstün. Çalışırlarsa önemli başarılar elde edebilirler" diye konuştu.

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