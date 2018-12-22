Kahramanmaraş'ta 2 hafta önce 18 yaşına giren lise 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Durak, yaşadığı Hacı Bayram Veli Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Türkiye'nin en genç muhtar adayı olduğunu belirten Durak, "Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" dedi. Durak ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Durak, 8 Aralık'ta 18 yaşına girdi. Aynı zamanda Kahramanmaraş İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan İbrahim Durak, seçilme yaşını elde edince yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Afişler hazırlatıp Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde cadde ve sokaklara asan Durak, gündüzleri okuluna giderek eğitimine devam ediyor, okuldan çıktıktan sonra da ev ve işyerlerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde muhtar olabilmek için oy istiyor.