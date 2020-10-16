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Türkiye'ye uyarlandı; arabasında oturanların yanına gidip "Ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu; işte cevaplar...

Bazı kişiler soru karşısında şaşırırken, bazıları da espri yaparak karşılık verdi

16 Ekim 2020 12:56

T24 Haber Merkezi

Arabasındaki kişilerin yanına giderek 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorma içerikli video, Türkiye'ye uyarlandı. Berk Keklik isimli fenomen, Türkiye'de trafikte arabasının içinde olan insanlara "Ne iş yapıyorsunuz acaba?" diye sordu. 

Bazı kişiler soru karşısında şaşırırken, bazı vatandaşlar da bunu espri yaparak karşıladı. 

Yaklaşık 1 dakikalık videoda vatandaşlara ambulans şoföründen, lüks aracı içinde oturan bir kişiye kadar birçok arabaya "Ne iş yapıyorsunuz acaba?" sorusu yöneltiliyor. 

TikTok'ta ıtsdanielmac kullanıcı isimli fenomen Daniel Mac'in kanalında bu içerikte videolar bulunuyor. Daniel Mac'in 1.3 milyon takipçisi olduğu görülüyor.

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