Türkiye'ye uyarlandı; arabasında oturanların yanına gidip "Ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu; işte cevaplar...

T24 Haber Merkezi

Arabasındaki kişilerin yanına giderek 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorma içerikli video, Türkiye'ye uyarlandı. Berk Keklik isimli fenomen, Türkiye'de trafikte arabasının içinde olan insanlara "Ne iş yapıyorsunuz acaba?" diye sordu.

Bazı kişiler soru karşısında şaşırırken, bazı vatandaşlar da bunu espri yaparak karşıladı.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda vatandaşlara ambulans şoföründen, lüks aracı içinde oturan bir kişiye kadar birçok arabaya "Ne iş yapıyorsunuz acaba?" sorusu yöneltiliyor.

TikTok'ta ıtsdanielmac kullanıcı isimli fenomen Daniel Mac'in kanalında bu içerikte videolar bulunuyor. Daniel Mac'in 1.3 milyon takipçisi olduğu görülüyor.