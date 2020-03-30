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Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 43 Türk vatandaşı 5 gündür sınır geçiş noktasında bekletiliyor: Hava şartları çok kötü, paramız kalmadı

30 Mart 2020 13:04

Azerbaycan’dan karayolu ile Gürcistan’a gelerek buradan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 43 Türk vatandaşı 5 gündür 'Kırmızı Köprü' sınır geçiş noktasında bekletiliyor.

Azerbaycan'da yaşayan ailelerin ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 3 otobüsteki 43 kişi, Gürcistan’da Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan’a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sert hava koşullarında aralarında çocukları da bulunduğu 43 kişi otobüslerin içinde yetkililerinden yardım bekliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren otobüs şoförlerinden Hasan Fırat, vatandaşların 5 gündür otobüste kaldıklarını belirterek, "Toplam aileler personel öğrenciler dahil 43 kişiyiz. 3 otobüsüz. 24 Mart tarihinde bize Gürcistan'daki Tiflis Konsolosluğumuzdan bir görevli 'İşlemleriniz siz gelene kadar halledilir sınır kapısına gelin' dedi. 550 km gelerek Azerbaycan-Gürcistan sınırına ulaştık. 4 gündür 'bir iki saate çıkacaksınız' diyerek bizi oyaladılar. Hava şartları çok kötü. Paramız kalmadı. Yan tarafımız Koronavirüs nedeniyle tutulan insanların bulunduğu karantina bölgesi. Otobüste yatıp kalkıyoruz. Fazla dışarıya çıkmıyoruz. Kısıtlı bütçemizi de tükettik. Kuru ekmek yiyoruz insanlar perişan olmuş durumda. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik izin versinler 5 saatte vatanımıza kavuşacağız. Yetkililer 4 gündür dürüst davranmıyorlar" dedi.


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