Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı'ndan esprili paylaşım; "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!"

Türkiye'ye geldiğinde yaptığı paylaşımla gündem olan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yine esprili bir gönderi paylaştı. Askerlere, "Merhaba asker" diye seslendiği anları paylaşan Bukele, "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" açıklamasını yaptı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımları gündem oldu.

Bukele, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törende askerlere "Merhaba asker" diye seslendiği anları paylaştı. Bu gönderiyi ise "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" sözleriyle paylaştı.

Türkiye'ye geldiğini de Twitter hesabından duyuran Bukele, "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye'ye selamlar" paylaşımını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Erdoğan, Bukele'nin liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.