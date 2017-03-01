Türkiye yazarı Fuat Uğur: Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke; bayrağın asılması tanımanın ön adımı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Atatürk ve Esenboğa havalimanlarında bayrak asılmasının Türkiye’nin Kürdistan’ın bağımsızlığını tanımasının ön adımı olduğunu söyledi. Uğur, tepki gösterenler için de “Kürdistan bayrağının göndere çekilmesine karşı olanlar aslında köken itibari ile çok azınlıkta olsa Kürt düşmanıdır” dedi. Uğur, “Sonuçta Binali Yıldırım'ın da dediği gibi, Kürdistan, Irak anayasasında zaten özerk bir bölge olarak tanınmış, anayasası olan, parlamentosu olan Başbakanı olan bir özerk bölge deniyor ama bana göre bir ülke bence Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke ve Türkiye'nin de bu anlamda bu meseleye adım adım yaklaşan bir tavır içinde olduğunu görüyorum ben. Kürdistan bayrağının asılması bağımsızlığı da tanımanın bir ön adımıdır” ifadelerini kullandı. Kaynak: Kürdistan 24/ Ercan Dağ