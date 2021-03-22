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Türkiye yazarı Batırel'in yıllar önce bulduğu 'dolar çözümü' sosyal medyada yeniden gündem oldu

"10 milyar dolar şakkadak satarım"

22 Mart 2021 15:03

Türkiye gazetesi ekonomik yazarı Necmettin Batırel'in 2018 yılında doların 3.50'ye çıktığı zaman yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel doların 3,50 seviyesine çıktığı zaman, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı; 

"10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay."

Özgür Demirtaş ise Batırel'in söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyememiş ve programın sunucusu Ahmet Hakan'ın "Böyle bir şey olabilir mi?" sorusuna "Hayır" diye cevap vermişti.

Doların hızlı artışının ardından o anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

 

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