Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Nisan 2021

09 Nisan 2021 18:36
AA'ya konuşan diplomatik kaynaklar: ABD, 2 savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye bildirimde bulundu
Koca: Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak
Öztrak: Sayın Erdoğan, halen bir darbe korkunuz varsa bunu dışarılarda aramayın, en yakınlarınıza daha dikkatli bir bakın
Akşener: Biz, İtalya Başbakanı’nın Erdoğan’a posta koymasına müsaade etmeyiz
Demirtaş: Erdoğan “Demirtaş'ın bir hakkı varsa da koruyacak değiliz” dedi, mahkeme şimdi gereğini yapıyor
İmamoğlu'ndan "Yazın temelini atacağız" diyen Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Gayrı milli bir proje!
TBB Başkanı Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil
"Kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” diyen AKP'li Yılmaz: Sözlerim çarpıtıldı
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de Mesut Özil takıma döndü
© Tüm hakları saklıdır.