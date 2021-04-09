Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Nisan 2021

AA'ya konuşan diplomatik kaynaklar: ABD, 2 savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Koca: Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak

Öztrak: Sayın Erdoğan, halen bir darbe korkunuz varsa bunu dışarılarda aramayın, en yakınlarınıza daha dikkatli bir bakın

Akşener: Biz, İtalya Başbakanı’nın Erdoğan’a posta koymasına müsaade etmeyiz

Demirtaş: Erdoğan “Demirtaş'ın bir hakkı varsa da koruyacak değiliz” dedi, mahkeme şimdi gereğini yapıyor

İmamoğlu'ndan "Yazın temelini atacağız" diyen Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Gayrı milli bir proje!

TBB Başkanı Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil

"Kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” diyen AKP'li Yılmaz: Sözlerim çarpıtıldı

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

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