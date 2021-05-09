Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mayıs 2021

09 Mayıs 2021 16:51
Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız
Erdoğan: Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda rağmen stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tutumunu sürdürmekte
Soylu'dan 'bayramlaşma' açıklaması: Milletimizden bir fedakârlık daha bekliyoruz; bu hastalık temasla bulaşıyor
Sedat Peker: Milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Devletin derini, sığı olmaz; devlet devlettir
İçişleri Bakanlığı yetkilileri: Ped hijyenik madde kategorisinde, satış yasağı yok
Alacak davası kabul edildi: Mahkeme, Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi
Savcı, TÜİK'in suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu üyelerinin ifadesini almış
HDP, Anneler Günü’nde Galatasaray Meydanı'nda: Annelerin döktüğü gözyaşının rengi aynı
Pandemide Türkiye’de 85 bin 958 kişi milyoner oldu
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