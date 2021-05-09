Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mayıs 2021

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız

Erdoğan: Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda rağmen stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tutumunu sürdürmekte

Soylu'dan 'bayramlaşma' açıklaması: Milletimizden bir fedakârlık daha bekliyoruz; bu hastalık temasla bulaşıyor

Sedat Peker: Milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım

Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Devletin derini, sığı olmaz; devlet devlettir

İçişleri Bakanlığı yetkilileri: Ped hijyenik madde kategorisinde, satış yasağı yok

Alacak davası kabul edildi: Mahkeme, Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi

Savcı, TÜİK'in suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu üyelerinin ifadesini almış

HDP, Anneler Günü’nde Galatasaray Meydanı'nda: Annelerin döktüğü gözyaşının rengi aynı

Pandemide Türkiye’de 85 bin 958 kişi milyoner oldu