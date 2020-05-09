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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mayıs 2020

09 Mayıs 2020 19:24

-Türkiye'de Koronavirüs | 50 kişi daha hayatını kaybetti, 1546 yeni tanı kondu

-Dünya’da Koronavirüs | 4 milyondan fazla vaka, 275 binden fazla ölüm

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz

-Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın  Koronavirüs testi pozitif çıktı

-Türkiye doğalgaz ve elektrik zammında  Avrupa lideri!

-AVM’lerdeki bütün işyerlerine dezenfektan  bulundurma zorunluluğu getirildi

-Erdoğan'dan AB Delegasyonu'na tam üyelik çağrısı: Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir

-Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasiden yana olan  bütün tarafları bir araya getirmek zorundayız

-Avukat Eren Keskin: Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili  soruşturma yürütmeden takipsizlik kararı verdiler

-Yargıtay, avukatlara posta ile yapılan tebligatların  geçersiz olduğuna hükmetti

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