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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2021

09 Mart 2021 19:30

Erdoğan ve Macron görüştü; Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzadı

AKP'den kadına şiddetin araştırılması için önerge

Kılıçdaroğlu: İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı ortamda gazeteciye saldırı oluyorsa, bir işe yaramamıştır

Cihangir İslam CHP'ye katıldı; Kılıçdaroğlu parti rozetini taktı

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Karlov suikastı davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Arda Ermut, Kartal İmam Hatip'ten Bilal Erdoğan'ın dönem arkadaşı çıktı

Ümitcan Uygun‘un arkadaşı Gökhan Özbolat da canlı yayında bir kadını dövdü!

Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

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