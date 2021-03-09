Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2021

09 Mart 2021 19:30
Erdoğan ve Macron görüştü; Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzadı
AKP'den kadına şiddetin araştırılması için önerge
Kılıçdaroğlu: İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı ortamda gazeteciye saldırı oluyorsa, bir işe yaramamıştır
Cihangir İslam CHP'ye katıldı; Kılıçdaroğlu parti rozetini taktı
İyi Partili Türkkan'dan İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımıyla ilgili açıklama: Böyle bir tweet'in gereği yoktu
Karlov suikastı davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Ümitcan Uygun‘un arkadaşı Gökhan Özbolat da canlı yayında bir kadını dövdü!
Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş
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