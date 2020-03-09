Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi’ni 90 kişiyle kurdu

Koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüş dünya piyasalarını sarstı

Gazeteci tutuklayan hâkimliğin kararından: Delil kalitesini tartışmaya gerek yok!

Gazeteciler 'baskı ve tutuklamalara karşı' sokağa çıkıyor

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs ülkeye gelecekse yurt dışına giriş-çıkışlar nedeniyle gelecektir

CHP Sözcüsü: Polis, kadınlara görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır

Yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Korkum, bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmek

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

İtalya'da spor etkinliklerine Koronavirüs engeli; Serie A dahil tüm etkinlikler durduruldu