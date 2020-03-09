Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

09 Mart 2020 19:56
Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi’ni 90 kişiyle kurdu
Koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüş dünya piyasalarını sarstı
Gazeteci tutuklayan hâkimliğin kararından: Delil kalitesini tartışmaya gerek yok!
Gazeteciler 'baskı ve tutuklamalara karşı' sokağa çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs ülkeye gelecekse yurt dışına giriş-çıkışlar nedeniyle gelecektir
CHP Sözcüsü: Polis, kadınlara görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır
Yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis
Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Korkum, bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmek
Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü
İtalya'da spor etkinliklerine Koronavirüs engeli; Serie A dahil tüm etkinlikler durduruldu
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