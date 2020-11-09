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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Kasım 2020

09 Kasım 2020 19:41

AKP Sözcüsü'nden Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız kendi takdirini kamuoyu ile paylaşacak

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

Albayrak’ın istifa haberi sonrası dolar kuru 8.01 TL'ye geriledi

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HDP'den Albayrak tepkisi: Erdoğan ve kabinesinin ülkeye yapabileceği tek iyilik istifa etmektir

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan ilk açıklama: Gerekli politika kararları alınacak

Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının %90 oranında etkili olduğunu duyurdu

Beşiktaş'ta 3'ü futbolcu olmak üzere 4 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Gazeteci Müyesser Yıldız, 155 gün sonra tahliye oldu

İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

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