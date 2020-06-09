Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Haziran 2020

-Koronavirüs | Uydu görüntüleri Çin'de virüsün 'çok daha önce yayılmış olabileceği tezini destekliyor'

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-Venezuela muhalefet lideri Guaido: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

-Meclis'te Ayasofya tartışması | İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önergesini reddeden AKP, Danıştay kararını bekleyecek

-Kılıçdaroğlu: Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa o da Kozmik Oda'yı açanlardır

-İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayacak; kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek

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-HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil; iki adamdan korkmuyoruz

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