Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Eylül 2020

09 Eylül 2020 18:33
Toplu taşımada ayakta yolcu bilmecesi: Cumhurbaşkanı, 'alınmayacak'; İstanbul Valiliği, 'alınacak' dedi
Yarın Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi yapılacak
CHP'den Koronavirüs raporu: Salgın verileri şeffaf değil, normalleşmeye erken geçildi
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma!
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!
Karamollaoğlu: İdam cezasıyla problemleri çözebileceğimizi düşünmek ciddi bir hata
CHP Sözücüsü Faik Öztrak'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı
TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz
Türk Lirası eriyor; euro tarihi zirvesini gördü, dolar 7.5 TL eşiğine yaklaşıyor
Dolarda 7.50’yi öngören Uluslararası Finans Enstitüsü: Sebep cari açıktı ve hâlâ düzelmedi
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