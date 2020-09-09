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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Eylül 2020

09 Eylül 2020 18:33

Toplu taşımada ayakta yolcu bilmecesi: Cumhurbaşkanı, 'alınmayacak'; İstanbul Valiliği, 'alınacak' dedi

Yarın Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi yapılacak

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