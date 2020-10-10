Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ekim 2020

Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkes anlaşması karşılıklı bozuldu

Hatay'da yangın yeniden yerleşim birimlerine sıçradı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 'Temaslılar' okula gidecek, 'yakın temaslılar' evde takibe alınacak

Bakan Soylu: Ay sonuna kadar İstanbul'da bir ilçede afet tatbikatı gerçekleştireceğiz

Diyanet'in bütçesi 7 bakanlığı solladı; 12.9 milyar liraya yükseltildi!

Memur-Sen: Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 473, yoksulluk sınırı 7 bin 187 lira

Ali Babacan Diyarbakır’da: Seçme ve seçilme hakkı ayaklar altında, kimse halkın oyunu gasp edemez

10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Diyarbakır Barosu Genel Kurulları engellendi: Mücadeleye devam edeceğiz

Muammer Kaddafi'nin kayıp servetinin izi Fransa'da yaşayan Türk çiftte bulundu