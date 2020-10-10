Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ekim 2020

10 Ekim 2020 17:43
Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkes anlaşması karşılıklı bozuldu
Hatay'da yangın yeniden yerleşim birimlerine sıçradı
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 'Temaslılar' okula gidecek, 'yakın temaslılar' evde takibe alınacak
Bakan Soylu: Ay sonuna kadar İstanbul'da bir ilçede afet tatbikatı gerçekleştireceğiz
Diyanet'in bütçesi 7 bakanlığı solladı; 12.9 milyar liraya yükseltildi!
Memur-Sen: Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 473, yoksulluk sınırı 7 bin 187 lira
Ali Babacan Diyarbakır’da: Seçme ve seçilme hakkı ayaklar altında, kimse halkın oyunu gasp edemez
10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul ve Diyarbakır Barosu Genel Kurulları engellendi: Mücadeleye devam edeceğiz
Muammer Kaddafi'nin kayıp servetinin izi Fransa'da yaşayan Türk çiftte bulundu
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