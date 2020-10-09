Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

09 Ekim 2020 18:34
Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin miktarını yukarı yönlü revize edecek
Türkiye, Midilli Adası çevresinde yeni NAVTEX yayınladı
ÖSYM soru hazırlama uzmanı tanık olarak dinlendi; 2012 yılında sınav sorularının sızdırıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirler sayesinde salgının hızını kestik
Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
Uluslararası Af Örgütü’nden Türkiye’ye çağrı: Osman Kavala’yı serbest bırakın
Madrid'de Covid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Halil Sezai için 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi
2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verildi
Son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı
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