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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

09 Ekim 2020 18:34

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin miktarını yukarı yönlü revize edecek

Türkiye, Midilli Adası çevresinde yeni NAVTEX yayınladı

ÖSYM soru hazırlama uzmanı tanık olarak dinlendi; 2012 yılında sınav sorularının sızdırıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirler sayesinde salgının hızını kestik

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

Uluslararası Af Örgütü’nden Türkiye’ye çağrı: Osman Kavala’yı serbest bırakın

Madrid'de Covid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Halil Sezai için 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi

2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verildi

Son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

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