Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ağustos 2020

Muharrem İnce yeni parti iddialarının ardından ilk kez televizyonda: Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek

Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürüyoruz; Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var

Başsavcılık'tan 'Demirtaş' açıklaması: 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir

Davutoğlu Diyarbakır'da: Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum göndermek

Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından, Suriyeli Türkmenler vatandaşlık talep etti

Beyrut patlaması sonrası Lübnan'da ilk istifa: Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

İstanbul Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Önünü alamazsak günlük vaka sayıları 1500'e doğru tırmanır

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı