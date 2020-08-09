Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ağustos 2020

09 Ağustos 2020 18:10
Muharrem İnce yeni parti iddialarının ardından ilk kez televizyonda: Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek
Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürüyoruz; Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var
Başsavcılık'tan 'Demirtaş' açıklaması: 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir
Davutoğlu Diyarbakır'da: Bunların bildiği sizin oyunuzu almak, alamıyorlarsa da sizlere bir kayyum göndermek
Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından, Suriyeli Türkmenler vatandaşlık talep etti
Beyrut patlaması sonrası Lübnan'da ilk istifa: Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed
İstanbul Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Önünü alamazsak günlük vaka sayıları 1500'e doğru tırmanır
Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti
İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
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