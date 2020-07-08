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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

08 Temmuz 2020 18:42

Çoklu baro teklifi görüşmeleri HDP’nin protestosuyla başladı

CHP'li Muharrem Erkek'ten 'çoklu baro' tepkisi: Yarın 'kandırıldık' dememek için bu teklifi geri çekin

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bana sorarsanız Ayasofya bugün açılsın

3. Havalimanı’nın dış hat yolcu sayısı Haziran’da yüzde 96 düştü

Berat Albayrak: Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak

Kanye West: Elon Musk danışmanım, ona uzay programının başında olmayı teklif ettim

Gazeteci Sibel Hürtaş, gözaltında yaşadıklarını yazdı: Polis üzerime oturdu, boğazımı sıktı

İlhan Taşcı'dan 'Pusulamız millettir' diyen RTÜK Başkanı'na: Pusulam hakikat ve hukukun üstünlüğüdür

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anıldı: TCDD katildir, peşini bırakmayacağız!

AKP'li Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen: Benim de içim sızlıyor

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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