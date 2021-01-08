Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ocak 2020

-Trump, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı

-Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na: Zaten kendisi bir DHKP-C militanı

-Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Genel başkanımın talimatıyla suç duyurusunda bulunacağım

-Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 21 kişi daha serbest bırakıldı

-Alman hükûmetinden SETA çıkışı: "Türk hükümetinin görüşlerini yaymak için kullanılıyor"

-İmamoğlu: Kurtuluş Savaşı’mızı camilerimizden yola çıkarak kazandık

-Bakan Koca: Vaka sayısında İstanbul ve İzmir’de yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu

-İki yeni ilacın ağır Koronavirüs hastalarının dörtte birinin hayatını kurtarabileceği açıklandı

-Britanya, Moderna'nın Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

-Kapitol baskınını tetikleyen mitingde Trump ailesinden kutlama görüntüleri!