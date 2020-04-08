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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Nisan 2020

08 Nisan 2020 19:34

Koronavirüs'te bugün ne oldu? Vuhan'da kısıtlamalar kalkıyor, yeni bir aşamaya geçiliyor

İstanbul Tabip Odası: Covid-19'lu hekim, sağlık çalışanı sayısı çoktan bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış yaşandı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Tedbirlere uyarsak 2-3 hafta içerisinde kırılma noktasını göreceğiz

Virüs bilimci Prof. Selim Badur: Covid-19'a karşı umut verici antikor tedavisi çalışmaları var

İBB, 500 bin yardım kolisi dağıtmak için ihaleye çıktı

HDP'li vekiller af yasasına karşı TBMM bahçesinde yürüdü: 'İnfazda eşitlik istiyoruz'

ABD'de Bernie Sanders başkanlık yarışından çekildi!

Buğday ve pirinç fiyatı Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçti

Motorine 15 kuruş zam geldi

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