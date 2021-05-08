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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2021

08 Mayıs 2021 18:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Apar topar erken seçime gidecekler

Kulis | MHP'nin hazırladığı Anayasa teklifi, Cumhurbaşkanı seçilme oyunu yüzde 40'a düşürüyor

Hazine nisan ayında 13 milyar 292 milyon lira açık verdi

Çin Büyükelçiliği açıkladı: Türkiye'ye şimdiye kadar 26 milyon doz aşı gönderildi

Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve olaylarda 205 Filistinli yaralandı

Nagehan Alçı: Artık AK Parti’nin içi fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan haline geldi

Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'in Tolga Ağar iddiasına ilişkin açıklama: Olay intihar, hukuki süreç tamamlandı

Almanya'da 1980'lerde marjinal parti olarak yola çıkan Yeşiller, anketlerde birinci parti oldu

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Bakışta BugünT24

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