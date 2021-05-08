Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2021

08 Mayıs 2021 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Apar topar erken seçime gidecekler
Kulis | MHP'nin hazırladığı Anayasa teklifi, Cumhurbaşkanı seçilme oyunu yüzde 40'a düşürüyor
Hazine nisan ayında 13 milyar 292 milyon lira açık verdi
Çin Büyükelçiliği açıkladı: Türkiye'ye şimdiye kadar 26 milyon doz aşı gönderildi
Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve olaylarda 205 Filistinli yaralandı
Nagehan Alçı: Artık AK Parti’nin içi fitne-fesat dolu bir kaynayan kazan haline geldi
Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'in Tolga Ağar iddiasına ilişkin açıklama: Olay intihar, hukuki süreç tamamlandı
Almanya'da 1980'lerde marjinal parti olarak yola çıkan Yeşiller, anketlerde birinci parti oldu
‘Masumlar Apartmanı’nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu: Gerçek aile dizidekinden çok daha abartılı
© Tüm hakları saklıdır.