T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2020

08 Mayıs 2020 19:43

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 3 bin 689'a; vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 273 bini; vaka sayısı 3 milyon 968 bini aştı

Emekli maaşı ödemeleri 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki arazisi için soruşturma başlatıldı

Mansur Yavaş’ın 'ASKİ’nin acil değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi'ne AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Akaryakıta 5 gün içinde 4'üncü kez zam geldi; Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı

Gazetecilere tahliye yok; ilk duruşma 24 Haziran'da görülecek

Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim

İBB Bilimsel Danışma Kurulu'dan uyarı ve tavsiyeler: AVM'leri açmak, ligleri başlatmak için erken; berbere, kuaföre kendi havlunuzla gidin

TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız

ETİKETLER

habervideobir bakışta bugüntürkiyegündemkoronacorona

Diğer Videolar

Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24