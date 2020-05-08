Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 3 bin 689'a; vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 273 bini; vaka sayısı 3 milyon 968 bini aştı

Emekli maaşı ödemeleri 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki arazisi için soruşturma başlatıldı

Mansur Yavaş’ın 'ASKİ’nin acil değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi'ne AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Akaryakıta 5 gün içinde 4'üncü kez zam geldi; Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı

Gazetecilere tahliye yok; ilk duruşma 24 Haziran'da görülecek

Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim

İBB Bilimsel Danışma Kurulu'dan uyarı ve tavsiyeler: AVM'leri açmak, ligleri başlatmak için erken; berbere, kuaföre kendi havlunuzla gidin

TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız