Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mayıs 2020

08 Mayıs 2020 19:43
Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 3 bin 689'a; vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 273 bini; vaka sayısı 3 milyon 968 bini aştı
Emekli maaşı ödemeleri 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki arazisi için soruşturma başlatıldı
Mansur Yavaş’ın 'ASKİ’nin acil değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi'ne AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Akaryakıta 5 gün içinde 4'üncü kez zam geldi; Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı
Gazetecilere tahliye yok; ilk duruşma 24 Haziran'da görülecek
Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'dan uyarı ve tavsiyeler: AVM'leri açmak, ligleri başlatmak için erken; berbere, kuaföre kendi havlunuzla gidin
TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız
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