Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mart 2021

08 Mart 2021 19:21
Kadınlar 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplandı
Erdoğan açıkladı: Meclis’te kadına şiddete karşı yeni komisyon oluşturuyoruz
Türkiye'de 2,8 milyon kadın okuma yazma bilmiyor, 3 milyon kadın diplomasız
Akşener: İmamoğlu’nun tweeti ve Ağıralioğlu’nun tutumu hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmeli
CHP Sözcüsü Öztrak: İçişleri Bakanlığı, bu vahşi cinayeti bırakmış; failin üç hilal dövmesinin derdine düşmüş
Bitlis'teki kazanın ön raporu: Helikopter, ani hava değişimiyle bulut içinde kaldı ve görüş şartlarını kaybetti
Britanya kaynaklı mutasyonlu virüste 10 gün karantinadan sonra test uygulanmayacak
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
Müyesser Yıldız'a 3 yıl 7 ay, İsmail Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Başhekimden açıklama: Rasim Öztekin'in hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır
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