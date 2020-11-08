Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Kasım 2020

08 Kasım 2020 19:10
-Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti!
-Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi
-Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var; bu insanlar hırsız, bu seçim çalıntı
-Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden: Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Biden yorumu: Türkiye açısından bir şey değişmez
-Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir
-Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı
-Dünyada tespit edilebilen Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
-Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs'ün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı
-Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
© Tüm hakları saklıdır.