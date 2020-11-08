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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Kasım 2020

08 Kasım 2020 19:10

-Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti!

-Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi

-Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var; bu insanlar hırsız, bu seçim çalıntı

-Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden: Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Biden yorumu: Türkiye açısından bir şey değişmez

-Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

-Azerbaycan: Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı

-Dünyada tespit edilebilen Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti

-Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs'ün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

-Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

 

 

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