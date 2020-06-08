Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Haziran 2020

08 Haziran 2020 19:28
TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı
CHP'den Ayasofya çıkışı: 18 yıldır iktidardasınız, açacaksanız açın!
İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Politika aracı yapılmamalı, 1934 kararına itaat edilmeli
Bahçeli: İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının gereğidir
Çelik: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesinde Meclis Başkanlığı’na söylenecek bir şey yok
Davutoğlu'dan 'Perinçek' göndermesi: İktidar 28 Şubatçı yerli muhbiri çok seviyor
İstanbul'da kadın cinayeti: Hatice Çelik, oğlunun gözü önünde öldürüldü
Adalar Belediyesi'nin binasına pompalı tüfekle saldıran şüpheli tutuklandı
ABD'de George Floyd protestoları 13. gününde: Seattle'da protestoculara ateş açıldı
Benzine 37 kuruş, motorine 32 kuruş zam!
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