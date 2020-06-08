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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Haziran 2020

08 Haziran 2020 19:28

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

CHP'den Ayasofya çıkışı: 18 yıldır iktidardasınız, açacaksanız açın!

İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Politika aracı yapılmamalı, 1934 kararına itaat edilmeli

Bahçeli: İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının gereğidir

Çelik: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesinde Meclis Başkanlığı’na söylenecek bir şey yok

Davutoğlu'dan 'Perinçek' göndermesi: İktidar 28 Şubatçı yerli muhbiri çok seviyor

İstanbul'da kadın cinayeti: Hatice Çelik, oğlunun gözü önünde öldürüldü

Adalar Belediyesi'nin binasına pompalı tüfekle saldıran şüpheli tutuklandı

ABD'de George Floyd protestoları 13. gününde: Seattle'da protestoculara ateş açıldı

Benzine 37 kuruş, motorine 32 kuruş zam!

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Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan garip çıkış: Mağazalar beni ib.e...

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