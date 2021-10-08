Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ekim 2021

Birleştirilmiş Gezi davasının ilk duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi

Osman Kavala, dosyaların birbiriyle ilgisizliğini anlattı: Çarşı Grubu’ndan biri, benim için, ‘hangi takımda oynuyor’ demiş

Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Fiilen uygulanma aşamasına geldi

Dolarda yeni zirve; 8.97'yi gördü

Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 75'i, oy almak için dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

Türk Tabipleri Birliği: İktidar, veri gizleyerek aşı tereddüdünü artırdı

Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatı açıklaması: Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Afganistan'da Şii camisinde patlama meydana geldi: Ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti

TBMM Başkanı Şentop: Bizler, Afganistan’daki yeni realiteyi görmek durumundayız

Nobel Barış Ödülü, devlet baskısı altında bağımsız yayınlar yöneten gazeteciler Maria Ressa ve Dimitri Muratov'a verildi