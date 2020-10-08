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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ekim 2020

08 Ekim 2020 18:25

Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan ortak basın toplantısı: Ülke yönetilemiyor, Türkiye seçimi konuşmak zorunda

Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz

Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu: Hükümetin ilave borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması planlanıyor

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca tutuklandı

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Maraş benden saklandı; yapılanlar demokrasinin yüz karası

İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Nobel Edebiyat Ödülü'nü şair Louise Glück kazandı

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