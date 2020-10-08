Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ekim 2020

08 Ekim 2020 18:25
Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan ortak basın toplantısı: Ülke yönetilemiyor, Türkiye seçimi konuşmak zorunda
Erdoğan: Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz
Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu: Hükümetin ilave borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması planlanıyor
Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca tutuklandı
Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Maraş benden saklandı; yapılanlar demokrasinin yüz karası
İstanbullular gelen doluya karşı otomobillerini zırha çevirdi
Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Nobel Edebiyat Ödülü'nü şair Louise Glück kazandı
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