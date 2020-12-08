T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2020

08 Aralık 2020 18:56

Bakanlık, 'karantina süresi' eleştirilerine yanıt: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Reuters: Covid'in ikinci dalgası, Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarındaki kararlılığını test edecek

TTB Başkanı: Aşının ucuzu pahalısı olmaz, güvenli ve etkilisi olur

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Kasım ayında ölümler, geçen yıllara göre iki katına çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in Koronavirüs aşısı hakkında ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu

Dışişleri: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde, bunun ağır sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz

İletişim Başkanı Altun, WhatsApp grubunda '5 maaş' iddiasını yalanladı: Tek maaşım var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 ay sonra görevine döndü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı

AKP'li Turan: İlan ediyorum, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım  

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemgelişmekoronaaşı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2021

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

Fenerbahçe'den Mesut Özil videosu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu andı

182 metrelik baca patlatıldı; saniyeler içinde böyle yıkıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin...

Cumhurbaşkanı da eski İstanbul Başsavcısı'nı seçti: İrfan Fidan, 27 Kasım'da...

Haydar Dümen’den okurunun sorusuna: Okyanus ortasında pusulasız bir sandaldaymışım gibi...

Demet Akalın kızının Türkçe kitabına isyan etmişti; TDK'ya göre hangisi...

Jason Statham Antalya'da; kurşun geçirmez camlı villada kalıyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24