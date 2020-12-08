Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2020

Bakanlık, 'karantina süresi' eleştirilerine yanıt: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Reuters: Covid'in ikinci dalgası, Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarındaki kararlılığını test edecek

TTB Başkanı: Aşının ucuzu pahalısı olmaz, güvenli ve etkilisi olur

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Kasım ayında ölümler, geçen yıllara göre iki katına çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in Koronavirüs aşısı hakkında ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu

Dışişleri: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde, bunun ağır sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz

İletişim Başkanı Altun, WhatsApp grubunda '5 maaş' iddiasını yalanladı: Tek maaşım var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 ay sonra görevine döndü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı

AKP'li Turan: İlan ediyorum, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım