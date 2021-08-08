Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2021

08 Ağustos 2021 18:26
Orman yangınlarında son durum: Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü
Manavgat'ta toplamda 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin hayvan öldü
Eski THK Başkanı Karakuş: THK’yı kasası dolu devrettim
Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı
TTB, aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralı
Bahçeli: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim
Messi, Barcelona'dan ayrıldığını gözyaşları içinde duyurdu
Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'yle görüştü
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