Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2021

Orman yangınlarında son durum: Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü

Manavgat'ta toplamda 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin hayvan öldü

Eski THK Başkanı Karakuş: THK’yı kasası dolu devrettim

Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

TTB, aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralı

Bahçeli: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

Messi, Barcelona'dan ayrıldığını gözyaşları içinde duyurdu

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'yle görüştü