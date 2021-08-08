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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2021

08 Ağustos 2021 18:26

Orman yangınlarında son durum: Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü

Manavgat'ta toplamda 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin hayvan öldü

Eski THK Başkanı Karakuş: THK’yı kasası dolu devrettim

Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

TTB, aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralı

Bahçeli: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

Messi, Barcelona'dan ayrıldığını gözyaşları içinde duyurdu

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'yle görüştü

Bir Bakışta Bugüngündem

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