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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2020

08 Ağustos 2020 18:25

Muharrem İnce: Ben bir parti kurmuyorum, yüzde 31’le bıraktığımı yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum

Deniz Baykal: Muharrem İnce'nin ayrılmasına da, parti kurmasına da göz yumamayız

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sosyete damadın görevine son ver; herkes rahatlayacak

CNN: Erdoğan ve Sisi'nin telefonlarına rağmen Trump, Libya'daki iç savaşa dahil olmayı kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

Doç. Dr. Sarp Üner: Ayasofya açılışında 3 bin kişiye Koronavirüs bulaştı

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Türkiye salgına ilişkin kuşkulu ve yetersiz veriler yayınlıyor

Diyarbakır Sağlık Platformu: 346 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı kondu

Elazığ Belediye Başkanı, Koronavirüs'e yakalandı

Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi oldu!

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