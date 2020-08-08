Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2020

Muharrem İnce: Ben bir parti kurmuyorum, yüzde 31’le bıraktığımı yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum

Deniz Baykal: Muharrem İnce'nin ayrılmasına da, parti kurmasına da göz yumamayız

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