Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Temmuz 2020

07 Temmuz 2020 18:55
Sağlık Bakanı Koca: Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz; entübasyon için de durum benzer
Sakarya'daki patlama yaşanan havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu: Baroları parçalamak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir; bir bölücülük projesidir
Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamı sosyal ve dijital ağlara karşı olma ifade etmiyor
Birleşmiş Milletler: HTŞ, Suriye ve Rusya, İdlib'de savaş suçları işledi
Ali Babacan: Şu anda gençlerimiz 'dislike' attı diye teknolojiyi karşısına alan bir zihniyet var
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı
Görevden alınan Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir'e 8 yıl 9 ay ceza
Deniz Bulutsuz basketbolcu Caner Erdeniz'in tacizine de susmamış; dava açmış
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