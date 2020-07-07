T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Temmuz 2020

07 Temmuz 2020 18:55

Sağlık Bakanı Koca: Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz; entübasyon için de durum benzer

Sakarya'daki patlama yaşanan havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu: Baroları parçalamak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir; bir bölücülük projesidir

Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamı sosyal ve dijital ağlara karşı olma ifade etmiyor

Birleşmiş Milletler: HTŞ, Suriye ve Rusya, İdlib'de savaş suçları işledi

Ali Babacan: Şu anda gençlerimiz 'dislike' attı diye teknolojiyi karşısına alan bir zihniyet var

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı

Görevden alınan Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir'e 8 yıl 9 ay ceza

Deniz Bulutsuz basketbolcu Caner Erdeniz'in tacizine de susmamış; dava açmış

ETİKETLER

bir bakışta bugünbir bakıştagündemmeclisbarotbmmbaşkanmustafa şentop

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

Uçakta maske tartışmasına giren yolcular kavga etti

Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

Ordu’daki hortum görüntüsü panik yarattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20...

Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte...

Karadeniz’deki doğal gazla ilgili 5 gerçek: Türkiye’yi zengin etmez,...

Özgür Demirtaş'ın 'müjde' tweetine, Bakan Varank'tan tepki: Bir finans profesörü,...

Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24