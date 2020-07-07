Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Koca: Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz; entübasyon için de durum benzer

Sakarya'daki patlama yaşanan havai fişek fabrikasının sahipleri gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu: Baroları parçalamak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir; bir bölücülük projesidir

Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın konuşmasının bağlamı sosyal ve dijital ağlara karşı olma ifade etmiyor

Birleşmiş Milletler: HTŞ, Suriye ve Rusya, İdlib'de savaş suçları işledi

Ali Babacan: Şu anda gençlerimiz 'dislike' attı diye teknolojiyi karşısına alan bir zihniyet var

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı

Görevden alınan Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir'e 8 yıl 9 ay ceza

Deniz Bulutsuz basketbolcu Caner Erdeniz'in tacizine de susmamış; dava açmış