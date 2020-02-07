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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2020

07 Şubat 2020 20:42

- Van'da kurtarma çalışmalarına çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi; İçişleri Bakanlığı felaketi araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdi

- Erdoğan tüm milletvekillerine çağrı yapmıştı; AKP, 6 kişi adına Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda       bulundu

- "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

- Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelenlerden alınan ikinci test sonuçları da negatif çıktı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma gelen zammı onayladı; işte yeni tarife

-  Dolar 6 TL'yi aştı; Euro 6.60 seviyelerinde

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı: CHP’liler programlarda görüşlerini özgürce ifade ediyorlar

- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

- Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor!

- Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türk vatandaşı

 

 

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