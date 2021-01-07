Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2021

07 Ocak 2021 19:01
Reuters: Brezilya, Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 78 olarak açıkladı
Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 24 öğrenciden 2'si tutuklamaya sevk edildi
Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerin avukatı: Öğrencilere çıplak arama dayatıldı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin Melih Bulu protestosu sürüyor
“Siyasete CHP’de başladım” diyen Bulu’ya CHP’den yanıt: Danışmanlık yaptım dediği dönemde ilkokuldaydı
Rusya: ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi demokratik standartlara uygun değil
Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti; Trump "20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" dedi
2020'nin getiri şampiyonu yüzde 43.9 ile altın; parasını faize koyan yüzde 2.8 kaybetti
Cumhurbaşkanlığı'nın, TÜRGEV aracılığıyla Boğaziçi öğrencileriyle görüşme talebine öğrencilerden ret
İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 'hamsi avı' yasaklandı
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