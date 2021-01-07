T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2021

07 Ocak 2021 19:01

Reuters: Brezilya, Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 78 olarak açıkladı

Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 24 öğrenciden 2'si tutuklamaya sevk edildi

Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerin avukatı: Öğrencilere çıplak arama dayatıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin Melih Bulu protestosu sürüyor

“Siyasete CHP’de başladım” diyen Bulu’ya CHP’den yanıt: Danışmanlık yaptım dediği dönemde ilkokuldaydı

Rusya: ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi demokratik standartlara uygun değil

Kongre, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti; Trump "20 Ocak'ta sağlıklı bir görev teslimi olacak" dedi

2020'nin getiri şampiyonu yüzde 43.9 ile altın; parasını faize koyan yüzde 2.8 kaybetti

Cumhurbaşkanlığı'nın, TÜRGEV aracılığıyla Boğaziçi öğrencileriyle görüşme talebine öğrencilerden ret

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 'hamsi avı' yasaklandı

ETİKETLER

gündemekonomipiyasalarkoronavirüskoronavirüs aşısıcovid-19salgınboğaziçi protestolarıbopaziçili öğrencilerchprusyajoe bidendonald trumphamsi avı

Diğer Videolar

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge'yi nasıl istediğini anlattı: 3 yıl sürdü o an benim için

Acil iniş yapan uçak otoyolda araca çarptı

Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

Koronavirüsün konuşma yoluyla yayılışı görüntülendi

Pervin Buldan: Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP’liyi asla göremeyeceksiniz

Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak videosu: "Unutanlar ve unutmaya çalışanlar için: 'Burası çok önemli''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert...

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den...

Özgür Demirtaş'tan "Berat Albayrak'a CV gönderdi" iddiasına ilişkin açıklama...

Kılıçdaroğlu'na HaberTürk'ten 'Berat Albayrak' sansürü; CHP lideri katılacağı programı iptal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Doğu Perinçek "Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok büyük bir yöneliş var;...

Kayalıklardan itildiği iddia edilen Semra Aysal’ın son görüntüleri ortaya çıktı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24