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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2021

07 Nisan 2021 18:54

Erdoğan: Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor

Öztrak:  “Emekli amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor” sözü arsızlığın dik âlâsıdır

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

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Babacan'dan Kanal İstanbul tepkisi: Önce teknik analizler yapılır, ondan sonra siyasi karar alınır

Çin Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin Akşener ve Yavaş için yaptığı sosyal medya paylaşımını "makul" buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Büyükelçiliği önünde ‘kayıp kaçak kazısı' başlattı

Salih Gergerlioğlu: Babamın yoğun bakımda tutulduğu süre boyunca ellerinin kelepçeli olduğunu öğrendim

Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca açıklaması: Faydaları risklerinden ağır basıyor

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot yaşamını yitirdi

 

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