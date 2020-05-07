Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mayıs 2020

07 Mayıs 2020 20:28
Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölü sayısı 3 bin 641'e; toplam vaka sayısı 133 bin 721'e yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 267 bini; toplam vaka sayısı 3 milyon 872 bini aştı
Bakan Selçuk: Yaz tatilinde okul yok, eminiz
Gazeteciler hakkında düzenlenen "MİT" iddianamesi kabul edildi
RTÜK bu kez Halk TV'ye üst sınırdan 5 yayın durdurma cezası verdi
Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Merkez Bankası’nın döviz rezervi 1.2 milyar dolar azaldı
Danıştay'ın yeni başkanı Zeki Yiğit oldu
322 günlük ölüm orucunu önceki gün sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi
Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
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