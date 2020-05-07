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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mayıs 2020

07 Mayıs 2020 20:28

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölü sayısı 3 bin 641'e; toplam vaka sayısı 133 bin 721'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 267 bini; toplam vaka sayısı 3 milyon 872 bini aştı

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