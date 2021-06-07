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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

07 Haziran 2021 18:17

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

AKP'li Turan'dan "Peker'in iddiaları Meclis'te araştırılsın" talebine yanıt: Hatalarımız varsa temizleriz

İçişleri Bakanı Soylu, ocak ayında oğlu ile yeni bir şirket kurmuş

AKP Sözcüsü Çelik: Müsilajla ilgili eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek

Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı

Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı

Thodex’in banka hesabında bulunan 16 milyon TL'ye ve 3 araca haciz

Bakanlık, Patara'da "çalınan 2 bin 168 kamyon kumla" ilgili failler hakkında savcılık tarafından işlem başlatıldığını bildirdi

TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor

İmamoğlu’ndan “İBB metro hattını durdurdu” iddialarına yanıt: Hükûmetten onay çıktığında ve kredi bulunduğunda çalışmalar başlayacak

 

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