Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

07 Haziran 2021 18:17
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
AKP'li Turan'dan "Peker'in iddiaları Meclis'te araştırılsın" talebine yanıt: Hatalarımız varsa temizleriz
İçişleri Bakanı Soylu, ocak ayında oğlu ile yeni bir şirket kurmuş
AKP Sözcüsü Çelik: Müsilajla ilgili eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek
Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı
Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı
Thodex’in banka hesabında bulunan 16 milyon TL'ye ve 3 araca haciz
Bakanlık, Patara'da "çalınan 2 bin 168 kamyon kumla" ilgili failler hakkında savcılık tarafından işlem başlatıldığını bildirdi
TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor
İmamoğlu’ndan “İBB metro hattını durdurdu” iddialarına yanıt: Hükûmetten onay çıktığında ve kredi bulunduğunda çalışmalar başlayacak
© Tüm hakları saklıdır.