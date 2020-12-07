Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Aralık 2020

07 Aralık 2020 19:12
Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 güne düşürdü
Türk Tabipleri Birliği: Çok ciddi bir aşı karşıtlığı sorunu önümüzde duruyor
İçişleri Bakanlığı: 18-20 yaş arası gençler, ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek
Prof. Kayıpmaz: Koronavirüs aşıları 2 hafta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından test edilecek
İçişleri Bakanlığı: Lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 00.00 arası paket servis yapabilecek
Erdoğan: Yatırımcılara "Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın" diyorum
DİSK: 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalı
Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı
Alman Federal Meclisi adına Ahmet Altan için başvuru yapıldı, UNESCO, Türkiye için karar verecek
Mansur Yavaş: Gökçek döneminden 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası savcılıkta
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