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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Aralık 2020

07 Aralık 2020 19:12

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 güne düşürdü

Türk Tabipleri Birliği: Çok ciddi bir aşı karşıtlığı sorunu önümüzde duruyor

İçişleri Bakanlığı: 18-20 yaş arası gençler, ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek

Prof. Kayıpmaz: Koronavirüs aşıları 2 hafta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından test edilecek

İçişleri Bakanlığı: Lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 00.00 arası paket servis yapabilecek

Erdoğan: Yatırımcılara "Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın" diyorum

DİSK: 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalı

Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı

Alman Federal Meclisi adına Ahmet Altan için başvuru yapıldı, UNESCO, Türkiye için karar verecek

Mansur Yavaş: Gökçek döneminden 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası savcılıkta

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