T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2020

07 Ağustos 2020 18:56

Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir

Dolar/TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı

Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

"Türkiye, tırmanışta" diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt: Tırmanan, 3,9 milyon kişi artan işsiz sayısı

Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde düğünler ve sahiller denetlenecek

Motorine 16 kuruş zam

İstanbul Valisi açıkladı: Toplu asker uğurlamaları yasaklandı!

Rusya, Koronavirüs aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacak

Yine kadın cinayeti! Bu kez gerekçe "Erkekliğime laf etti"

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetberat albayraksoyludan berata destekmotorine zamrusyakoronavirğskadın cinayeticumhurbaşkanı erdoğandevlet bahçelimeral akşenerchp7 ağustos 2020

Diğer Videolar

Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı; araçları böyle sürükledi!

Koronavirüs | Sağlık çalışanının otobüste uyuyakaldığı anlar gündem oldu

Karaman Ermenek’te maden işçilerinin eylemi 22. gününde; ocak girişini kapattılar

Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Mehmet Aydemir'in de cesedine ulaşıldı

Kocasının eve kilitlediği kadın ile arkadaşını itfaiye kurtardı

Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Darıca kongresindeki sahne performansı: "O...

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

Türk lirası eriyor, dolar 7.60 TL'nin üzerine yükseldi!...

Türk Tabipleri Birliği: Salgında fırtına kapıda; internet olanakları kısıtlı yoksullar...

Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı...

Erdoğan: İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Darıca kongresindeki sahne performansı: "O...

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24