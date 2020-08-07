Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2020

07 Ağustos 2020 18:56
Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir
Dolar/TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz
"Türkiye, tırmanışta" diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt: Tırmanan, 3,9 milyon kişi artan işsiz sayısı
Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde düğünler ve sahiller denetlenecek
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İstanbul Valisi açıkladı: Toplu asker uğurlamaları yasaklandı!
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