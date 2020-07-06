Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Temmuz 2020

06 Temmuz 2020 18:39
Çoklu baro sistemi teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
CHP'li Öztrak'tan 'çoklu baro' tepkisi: FETÖ'nün fikirleri iktidarda; artık 'aldatılma kotanız' doldu!
Havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun: Bu üçüncü patlama, nasıl olduğu incelenecek
Selahattin Demirtaş için AYM’nin ihlal kararından sonra yapılan tahliye başvurusu reddedildi
Çavuşoğlu: AB, Türkiye aleyhine kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız
AKP'li vekile Konya'daki köyünde tepki: Memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz!
Hulusi Akar: Bazı ülkeler NATO'yu Türkiye'ye karşı araç olarak kullanmaya çalışıyor
Ozan Güven'in evindeki güvenlik kamera görüntüleri silinmiş
Gelibolu'da orman yangını
Almanya'dan Türkiye'ye: Gereken şartlar sağlanırsa seyahat kısa sürede mümkün olabilir
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