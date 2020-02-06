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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

06 Şubat 2020 19:48

-Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi

-CHP, CNN Türk'ü boykot etme kararı aldı

-Gezi davasında savcı tartışılan delillerde ısrarcı: 3 ağırlaştırılmış müebbet istemi

-Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı

-HDP'den "Selahattin Demirtaş'ın üyeliği düşürüldü" iddiasına ilişkin açıklama: Baş tacımızdır

-İlker Başbuğ'dan Erdoğan'a yanıt: Karşı karşıya bırakıldığım durum FETÖ’yü sevindirecektir

-Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane'den kazaya ilişkin açıklama: Raporun çıkmasını bekliyoruz

-AKP’li Tolga Ağar: Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyenlerin imanıyla bu ülke korunuyor

-'Şırınga çikolata'dan ölüm soruşturmasında okul yöneticileri hakkında karar

-İstanbul'da kar yağışı başladı; Valilik buzlanma ve dona karşı uyardı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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