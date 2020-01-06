Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2020

06 Ocak 2020 19:47
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-"SİHA tüm hareketlerei Pentagon ve CIA'ye aktarıyordu"
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Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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