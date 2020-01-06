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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2020

06 Ocak 2020 19:47

-Erdoğan yeni MİT binasının açılışında konuştu:MİT Libya'da üzerine düşeni yapıyor

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

-The Guardian: Kasım Süleymani'yi takip eden SİHA tüm hareketlerei Pentagon ve CIA'ye aktarıyordu

-"SİHA tüm hareketlerei Pentagon ve CIA'ye aktarıyordu"

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

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