Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mayıs 2020

06 Mayıs 2020 19:42
Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 584'e, vaka sayısı 131 bin 744'e yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 261 bini; vaka sayısı 3 milyon 774 bini aştı
65 yaş üzeri vatandaşlar 10 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde, 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek
Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altına alındı, kısmi özgürleşmenin olacağı ikinci döneme 'kontrollü sosyal hayat' ismini koyduk
İçişleri Bakanlığı'ndan 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, güzellik salonu ve kuaförler hakkında genelge; 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek
AVM'ler Mayıs'ta 10:00-19:00 arasında açık, 1 Haziran'da 10:00-22:00'ye dönülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu
Diyarbakır Barosu: Sivil toplumu ve baroları boğmayı hedefleyen tasarıya karşı direneceğiz
Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu oldu; tedavisi 38 gün sürdü
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
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