T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mayıs 2020

06 Mayıs 2020 19:42

Türkiye'de Koronavirüs | Toplam ölüm sayısı 3 bin 584'e, vaka sayısı 131 bin 744'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 261 bini; vaka sayısı 3 milyon 774 bini aştı

65 yaş üzeri vatandaşlar 10 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde, 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altına alındı, kısmi özgürleşmenin olacağı ikinci döneme 'kontrollü sosyal hayat' ismini koyduk

İçişleri Bakanlığı'ndan 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, güzellik salonu ve kuaförler hakkında genelge; 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek

AVM'ler Mayıs'ta 10:00-19:00 arasında açık, 1 Haziran'da 10:00-22:00'ye dönülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu: Sivil toplumu ve baroları boğmayı hedefleyen tasarıya karşı direneceğiz

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu oldu; tedavisi 38 gün sürdü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı

ETİKETLER

habervideobir bakışta bugünfahrettin kocasağlık bakanıkorona

Diğer Videolar

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökme anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24