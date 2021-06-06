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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Haziran 2021

06 Haziran 2021 18:23

Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"

Erdoğan: PKK’nın üst düzey yöneticisi Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hâle getirildi

Sedat Peker: Pamukören, Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemedi

Kulis | Şentop'un yazısı AKP içinde 'rahatsızlık' yarattı

Sedat Peker: Milletvekillerine 10 bin dolardan daha büyük paralar yolladım!

Kütahyalı'dan Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor; anlattığı ruhsat işi, ben emekli olduktan üç yıl sonra yaşanmıştır

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı hazırlanan eylem planı açıkladı

Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tanımlandı

Trump sahneye döndü; kaybettiği 2020 seçimi için "Yüzyılın suçu" dedi

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