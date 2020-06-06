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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Haziran 2020

06 Haziran 2020 18:59

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Haziran 2020

-ABD'de George Floyd protestoları sürüyor: Bugün için dev eylemler planlandı

-Kanada Başbakanı Trudeau, ırkçılık karşıtı protestolara katıldı ve 'diz çöktü'

-Bloomberg: Libya'da üst üste yenilgi alan Hafter, Mısır sponsorluğunda ateşkesi ve siyasi süreç başlatılmasını kabul etti

-Facebook, Trump'ın paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine 'içerik politikalarını' gözden geçirecek

-Erdoğan: Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık

-İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Toplu taşımadaki yoğunluk salgını artırabilir

-Ekrem İmamoğlu'ndan Riva Deresi tepkisi: Bu ne kepazelik, yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım!

-HDP 'Adalet ve Özgürlük' vurgulu yürüyüş başlatıyor

-Elektrik ve doğalgazda "normalleşme" 1 Temmuz'da başlıyor

-Bakan Soylu, milletvekilliklerinin düşürülmesiyle başlayan tartışmaya katıldı: Siyasete, ülkeye en büyük darbe terördür

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