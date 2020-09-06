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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Eylül 2020

06 Eylül 2020 18:31

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Eylül 2020

-Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris: Trump'ın duyuracağı bir Koronavirüs aşısına güvenmem

-"Uşşaki Tarikatı mensupları TRT’nin belgesel ve dizilerinde defalarca zikir çekti" iddiası

-AKP Mardin Kadın Kolları, AİHM Başkanı ile birlikte çekilen fotoğrafı önce paylaştı sonra sildi

-Başak Demirtaş'tan AİHM Başkanı Spano'ya: Mardin kayyımı ile bir araya geldiğinizi görüyorum; Diyarbakır'a da bekleriz

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu; “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı KKTC’de başladı

-Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: Başbakanlığım döneminde Erdoğan bizi neredeyse faizcilikle suçluyordu

-Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay daha uzatıldı

-Özel hastaneler için yeni ödeme modeli; PCR testi sonucu pozitif çıkan hasta tedavi edilirse devletten ödenek alınabilecek

-Yasağa rağmen AKP’li vekilden nikâh adı altında bin 500 kişilik düğün

-Tüm branşlardaki sporcuların Koronavirüs testi ücretsiz yapılacak

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