Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2020

-Bloomberg: Türkiye S-400'leri gelecek hafta test etmeyi planlıyor

-Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı: En az 11 ölü, 40 yaralı

-Trump, Koronavirüs'e yakalandı; Biden ankette farkı açtı

-'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!

-Kılıçdaroğlu: Halkın oyunu alan bir kişinin yerine kayyum atıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur

-Bakan Soylu, HDP'yi arayan liderleri hedef aldı: Ya ben yanlış biliyorum ya da birileri zıvanadan çıkmış

-HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Operasyon dosyası bizzat sarayda hazırlanmıştır

-Erdoğan'dan Macron'a tepki: Sen kimsin ki, İslam'ın yapılandırılmasından bahsediyorsun?

-Meral Akşener: Kendine gel Sayın Erdoğan, Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil

-Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti