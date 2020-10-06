06 Ekim 2020 18:30
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2020
-Bloomberg: Türkiye S-400'leri gelecek hafta test etmeyi planlıyor
-Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
-Trump, Koronavirüs'e yakalandı; Biden ankette farkı açtı
-'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!
-Kılıçdaroğlu: Halkın oyunu alan bir kişinin yerine kayyum atıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur
-Bakan Soylu, HDP'yi arayan liderleri hedef aldı: Ya ben yanlış biliyorum ya da birileri zıvanadan çıkmış
-HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Operasyon dosyası bizzat sarayda hazırlanmıştır
-Erdoğan'dan Macron'a tepki: Sen kimsin ki, İslam'ın yapılandırılmasından bahsediyorsun?
-Meral Akşener: Kendine gel Sayın Erdoğan, Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil
-Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
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