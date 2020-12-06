06 Aralık 2020 18:22
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Aralık 2020
-Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz
-Trabzon’da Koronavirüs vakalarında artış; pandemi hastanesi önünde ambulans yoğunluğu oluştu
-Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim
-HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz
-Ali Babacan: Vaka sayısını gizleyen hükûmetin önerdiği aşıya güvenmekte zorluk çekiyorum
-İyi Partili Koray Aydın: Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var
-Türkiye’nin aşı alacağı Çinli şirket Sinovac’ın rüşvet geçmişi: Aşıları hızlı onaylatmak için daha önce yetkililere para verilmiş!
-İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi
-CHP'li Tanrıkulu: Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmalı
-"Türkiye'de 590 bin ailenin doğal gazı borcundan dolayı kesik durumda"
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