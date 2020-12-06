Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Aralık 2020

-Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

-Trabzon’da Koronavirüs vakalarında artış; pandemi hastanesi önünde ambulans yoğunluğu oluştu

-Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim

-HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz

-Ali Babacan: Vaka sayısını gizleyen hükûmetin önerdiği aşıya güvenmekte zorluk çekiyorum

-İyi Partili Koray Aydın: Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var

-Türkiye’nin aşı alacağı Çinli şirket Sinovac’ın rüşvet geçmişi: Aşıları hızlı onaylatmak için daha önce yetkililere para verilmiş!

-İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi

-CHP'li Tanrıkulu: Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulmalı

-"Türkiye'de 590 bin ailenin doğal gazı borcundan dolayı kesik durumda"